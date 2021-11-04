Кутаиси, Грузия, , 19:51 — REGNUM На проходящем 4 ноября в Кутаиси митинге протеста лидеры грузинской оппозиции заявили, что правящая партия «Грузинская места» не могла честным путём одержать победу на выборах во втором туре выборов в местные органы власти, сообщает kutaisipost.ge.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе, выступая на митинге, объявил, что правительство на прошедших выборах занималась кражей голосов.

«Никто не верит, что «Грузинская мечта» победила в Кутаиси. Мы все знаем, что это была ложь, была кража наших голосов. Коалиционное правление не имеет альтернативы. Оппозиционная коалиция «Единство» победила в Кутаиси. Долг всех нас — не прекращать борьбы», — заявил Хазарадзе.

Напомним, что на прошедшем 30 октября воторм туре выборов мэра Кутаиси победу с результатом 51,64% одержал представитель «Грузинской мечты» Иосиф Хахалеишвили. Единый кандидат от оппозиции Хатия Деканоидзе набрала 48,36%.