Кутаиси, Грузия, 4 ноября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. На проходящем 4 ноября в Кутаиси митинге протеста лидеры грузинской оппозиции заявили, что правящая партия «Грузинская места» не могла честным путём одержать победу на выборах во втором туре выборов в местные органы власти, сообщает kutaisipost.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Глава оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе, выступая на митинге, объявил, что правительство на прошедших выборах занималась кражей голосов.

«Никто не верит, что «Грузинская мечта» победила в Кутаиси. Мы все знаем, что это была ложь, была кража наших голосов. Коалиционное правление не имеет альтернативы. Оппозиционная коалиция «Единство» победила в Кутаиси. Долг всех нас — не прекращать борьбы», — заявил Хазарадзе.

Напомним, что на прошедшем 30 октября воторм туре выборов мэра Кутаиси победу с результатом 51,64% одержал представитель «Грузинской мечты» Иосиф Хахалеишвили. Единый кандидат от оппозиции Хатия Деканоидзе набрала 48,36%.