Севастополь, 4 ноября 2021, 19:37 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства. Лидеры двух стран подписали документ на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.
По его словам, принятие данного документа обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия продолжат вместе противостоять любым попыткам вмешательства в их суверенные дела.
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