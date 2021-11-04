Волгоград, 4 ноября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. По факту гибели двух малолетних детей в результате пожара в Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Об этом 4 ноября сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области.

Цитата из к/ф «Прощание». реж Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

«Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы поселка Елань Волгоградской области, — говорится в сообщении. — … По данным следствия, … вечером 3 ноября текущего года она оставила своих малолетних детей, старшему из которых 10 лет, и направилась распивать спиртные напитки».

Отмечается, что в какой-то момент в домовладении начался пожар, в результате которого погибли двое детей. Еще двум детям удалось спастись.

По предварительным данным, причиной трагедии явилась неисправность электропроводки.