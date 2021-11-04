Минск, 4 ноября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Сайт ликвидированной по решению Верховного суда Белоруссии «Белорусской ассоциации журналистов» («БАЖ») c 4 ноября заблокирован и недоступен для аудитории постсоветской республики. Как и в случае с блокировкой сайта ИА REGNUM в конце минувшей недели, чиновники и спецслужбы Белоруссии не спешат с разъяснениями своих действий.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

Члены БАЖ уверены, что столкнулись с деятельностью министерства информации под руководством Владимира Перцова. Именно эта госструктура формально инициирует блокировку неугодных властям сайтов на территории Белоруссии.

Напомним, в Белоруссии действует два крупных профессиональных объединения журналистов. БАЖ зарегистрирована в 1995 году и насчитывает в своих рядах около 1,3 тыс членов — преимущественно работников негосударственной прессы. Организация официально противодействовала уничтожению свободы прессы в Белоруссии, под чем она подразумевала гонения исключительно на прозападные СМИ — «пророссийских» журналистов это не касалось. В «деле регнумовцев» БАЖ демонстративно отказала в поддержке коллегам по цеху. Особое частное мнение выразил лишь её глава Андрей Бастунец, не согласившийся с чрезмерной жестокостью политически мотивированного уголовного преследования белорусских корреспондентов ИА REGNUM.

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