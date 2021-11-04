Копенгаген, , 19:15 — REGNUM Российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании на основании иска, который был подан канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd. в связи с его предыдущей деятельностью. Об этом 4 ноября сообщили в посольстве РФ в Копенгагене.

Флаг Дании

Атташе российской дипмиссии Мария Сыроватко отметила, что у нее нет информации о судебном заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» задержали в датском порту Скаген представители местных властей.

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