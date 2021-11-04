Ташкент, 4 ноября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В Узбекистане уволены министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков и советник премьер-министра, начальник Департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности Олимжон Умаров.

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, увольнения обусловлены скандалом с блокировкой соцсетей.

Накануне также был уволен начальник Государственной инспекции по надзору в сфере информации и телекоммуникаций (Узкомназорат) Голибшер Зияев.

Напомним, 3 октября Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») ограничила доступ к ряду социальных сетей, средик которых «Мой мир», «Одноклассники», YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, Telegram и другие. Также сообщалось, что блокировка соцсетей возмутила, в первую очередь, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Широко известно, что новый президент, в качестве источников информации о жизнедеятельности республики, использует СМИ и соцсети.