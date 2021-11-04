Минск, 4 ноября 2021, 18:59 — REGNUM Создать медиахолдинг Союзного государства предложил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает сегодня, 4 ноября, БЕЛТА.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Управление информационной политики администрации губернатора Новгородской области

Таким образом, отмечают журналисты, что глава Белоруссии отреагировал на выступление госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, который затронул сотрудничество двух стран в медийной сфере.

По словам Лукашенко, союзные средства массовой информации необходимо реформировать, поэтому создание медиахолдинга является одним из решений.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства (между РФ и Белоруссией) на 2021−2023 годы».