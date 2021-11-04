Минск, 4 ноября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Создать медиахолдинг Союзного государства предложил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает сегодня, 4 ноября, БЕЛТА.

Управление информационной политики администрации губернатора Новгородской области Александр Лукашенко

Таким образом, отмечают журналисты, глава Белоруссии отреагировал на выступление госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, который затронул сотрудничество двух стран в медийной сфере.

По словам Лукашенко, союзные средства массовой информации необходимо реформировать, поэтому создание медиахолдинга является одним из решений.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства (между РФ и Белоруссией) на 2021−2023 годы».