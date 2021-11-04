Рустави, Грузия, , 19:06 — REGNUM Адвокат Михаила Саакашвили и по совместительству глава оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия заявил, что бывший президент отказывается от услуг консилиума врачей, сообщает 4 ноября грузинское информационное агентство CyC.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

Гварамия сегодня посетил Саакашвили в тюрьме города Рустави. По словам адвоката, Саакашвили в знак протеста больше не будет представать перед консилиумом врачей и проходить назначенные ему обследования. Подобный бойкот будет продолжаться до тех пор, пока к Саакашвили не будет допущена альтернативная комиссия врачей.

Гварамия пожаловался, что власти совершенно необоснованно отказывают в создании альтернативной медицинской комиссии, хотя состояние здоровья Саакашвили требует обследования именно такой комиссией.

По словам Гварамия, Саакашвили заявил о том, что выражает доверие и уважение к врачам нынешнего медицинского консилиума, но при этом считает, что деятельность консилиума в значительной степени политизирована по причинам от врачей не зависящим.

Напомним, что Михаил Саакашвили после ареста объявил в тюрьме голодовку протеста.