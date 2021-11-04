Севастополь, 4 ноября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Вопрос о создании Россией и Белоруссией единых рынков нефти и газа вызывает жаркие дискуссии, но и по этому направлению уже достигнут серьезный прогресс. Об этом 4 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Путин

«Кстати говоря, я сейчас сказал про (общие) рынки нефти, газа — мы все время держим под постоянным контролем эти вопросы, они чрезвычайно важны. (Они) часто вызывают и споры, и жаркие дискуссии. Но тем не менее и в этой сфере у нас достигнут очень серьезный прогресс», — сказал глава государства.

Путин также добавил, что страны не собираются останавливаться на достигнутом в интеграционных процессах.