Челябинск, , 18:51 — REGNUM Иномарка взорвалась в Челябинске рядом с жилым домом, сообщает 4 ноября 74.ru.

Горящие машины Цитата из х/ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания

Инцидент произошёл на улице Стартовой — в северо-западной части города в 12:30 по местному времени. Как рассказали очевидцы, автомобиль Chevrolet Cruze разорвало, а стоявшие рядом машины остались без стекол.

Комментируя это происшествие, в региональном управлении МЧС РФ отметили, что возгорания не произошло. В машине находился газовый баллон объёмом пять литров.

«Предварительно, всё произошло из-за утечки газа, — отметили в МЧС. — Водитель был в машине».

Отметим, что прохожие в результате инцидента не пострадали, водитель от госпитализации отказался.

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