Челябинск, 4 ноября 2021, 18:51 — REGNUM Иномарка взорвалась в Челябинске рядом с жилым домом, сообщает 4 ноября 74.ru.
Инцидент произошёл на улице Стартовой — в северо-западной части города в 12:30 по местному времени. Как рассказали очевидцы, автомобиль Chevrolet Cruze разорвало, а стоявшие рядом машины остались без стекол.
Комментируя это происшествие, в региональном управлении МЧС РФ отметили, что возгорания не произошло. В машине находился газовый баллон объёмом пять литров.
«Предварительно, всё произошло из-за утечки газа, — отметили в МЧС. — Водитель был в машине».
Отметим, что прохожие в результате инцидента не пострадали, водитель от госпитализации отказался.
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