София, 4 ноября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Операция по снятию с мели и транспортировке в ремонтный док турецкого сухогруза VERA SU обошлась болгарским властям в 2 млн левов (около $1,2 млн). Об этом, как передает BTV, заявил 4 ноября министр транспорта служебного правительства Болгарии Христо Алексиев журналистам.

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В специальном докладе, представленном Алексиевым в Софии, отмечено, что в общую сумму расходов также были включены откачка топлива из машинного отделения корабля, ликвидация протечки борта и эвакуация экипажа. Отдельной статьей представлено спасение груза с аварийного судна.

«Указанная сумма будет представлена страховщикам сухогруза на следующей неделе, — отметил министр. — Надеемся, все понесенные нашей страной расходы компенсируются согласно нормам действующего международного законодательства».

По словам Алексиева, в настоящее время VERA SU находится на ремонтном предприятии в Варне. Ранее номинальный владелец судна фактически отказался от прав на корабль.

«Судьба этого транспортного средства будет решена после проведения необходимого ремонта», — заявил директор Морской администрации Варны капитан Валентин Енчев.

Напомним, сухогруз VERA SU, перевозивший с Украины в Варну крупную партию азотных удобрений, сель на мель у Камен-Бряга (Добрическая область Болгарии) 20 сентября нынешнего года. В результате судно получило серьезные повреждения, а в Черное море попало несколько тонн химикатов.