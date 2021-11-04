Киев, , 18:36 — REGNUM За истекшие сутки на Украине выявили 27 377 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 ноября сообщает украинский минздрав.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране превысило 3 млн человек.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 699 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов превысило 70 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 23 тыс. носителей коронавируса.