«Победа скоро придёт ко всем»: грузинская оппозиция митингует в Кутаиси
Кутаиси, Грузия, 4 ноября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В Кутаиси под лозунгами «Нет фальсифицированным выборам» и «Свободу третьему президенту» начался оппозиционный митинг, сообщает 4 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».
Обращаясь к митингующим, проигравшая выборы мэра Кутаиси оппозиционный кандидат Хатия Деканоидзе заявила, что Михаил Саакашвили является примером человека, преданного своей стране, и поэтому история сохранит его имя.
Деканоидзе также назвала Саакашвили своим «давним другом» и выразила ему благодарность за то, что он «сражается за свою страну».
«Борьба за свободу необходима для будущего нашей страны. Победа скоро придет ко всем», — заявила на митинге Деканоидзе.
Митинг оппозиции также проходит у тюрьмы № 12 города Рустави, где содержат Михаила Саакашвили.
Напомним, что 8 ноября оппозиционные организации намерены провести масштабные акции протеста.