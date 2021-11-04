Кутаиси, Грузия, 4 ноября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В Кутаиси под лозунгами «Нет фальсифицированным выборам» и «Свободу третьему президенту» начался оппозиционный митинг, сообщает 4 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Грузинский флаг

Обращаясь к митингующим, проигравшая выборы мэра Кутаиси оппозиционный кандидат Хатия Деканоидзе заявила, что Михаил Саакашвили является примером человека, преданного своей стране, и поэтому история сохранит его имя.

Деканоидзе также назвала Саакашвили своим «давним другом» и выразила ему благодарность за то, что он «сражается за свою страну».

«Борьба за свободу необходима для будущего нашей страны. Победа скоро придет ко всем», — заявила на митинге Деканоидзе.

Митинг оппозиции также проходит у тюрьмы № 12 города Рустави, где содержат Михаила Саакашвили.

Напомним, что 8 ноября оппозиционные организации намерены провести масштабные акции протеста.