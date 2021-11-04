Рига, , 18:29 — REGNUM В четверг, 4 ноября, национальный парламента Латвии Сейм утвердил поправки к закону об управлении распространением инфекции коронавируса, которые позволяют работодателям увольнять невакцинированных сотрудников. Об этом сообщил портал «МК-Латвия».

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Согласно закону, сотрудник может быть уволен, если вакцинация не будет проведена в течение как минимум трех месяцев после его отстранения. Сотруднику, который не был вакцинирован против коронавируса, будет возмещена месячная зарплата в случае увольнения.

Как указали представители министерства юстиции в комментарии к законодательству, если сотрудник не имеет сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, который необходим для выполнения рабочих обязанностей, это является достаточным основанием считать, что такой человек не соответствует выполняемой работе.

Установлено, что, если работодатель не может перевести работника на другую подходящую работу либо обеспечить выполнение им своих обязанностей дистанционно, работодатель имеет право отстранить работника от работы или отправить в простой до момента получения им ковид-сертификата.

Зарплата за это время выплачиваться не будет, установлено новым законом. Однако работодатель, за исключением работодателя в государственном управлении, имеет право сохранить работнику зарплату за время отстранения от должности.

Отмечается, что новый закон должен внести ясность в вопрос взаимоотношений работодателей и невакцинированных от коронавируса работников. Такой закон неоднократно требовали в обращениях к правительству и парламенту союзы работодателей Латвии и эксперты.