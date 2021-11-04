Таллин, , 18:28 — REGNUM В Харьюском уездном суде Эстонии началось рассмотрение дела о «скрытом пожертвововании» возглавляющей Таллинскую мэрию Центристской партии со стороны видного бизнесмена. Об этом сообщил местный портал ERR.

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Отмечается, что бизнесмен Мартин Кюннап полностью признал свою вину, его подельники — нет. По словам адвоката Кюннапа, подзащитный стал якобы жертвой манипуляции и принял неправильное решение, согласившись сделать Центристской партии пожертвование в размере 50 000 евро.

Главным фигурантом дела является предприниматель Мартин Кюннап. Как следует из обвинительного заключения, он передал 20 000 евро второй обвиняемой Каталине Порро и 50 000 евро Центристской партии. Деньги были выданы, чтобы Порро благодаря своим связям помогла добиться в столичной городской управе, возглавляемой центристами, выгодного для предпринимателя решения, связанного с его проектом недвижимости, — объектом у городского ипподрома.

Деньги партии были перечислены со счета его бывшей спутницы жизни Яны-Хелен Юхасте. Кюннап рассказал в ходе судебного заседания, что изначально от него просили передать центристам 100 000 евро.

Согласно материалам следствия, саму Центристскую партию ни в чем не обвиняют. Партия в настоящее время входит в правящую коалицию, а в момент «скрытого пожертвования» в 2020 году возглавляла правительство Эстонии.