Рига, , 18:27 — REGNUM С момента введения евро в Европе прошло 30 лет. Инфляция за эти годы обесценила мельчайшие монеты в один и два евроцента. Об этом сообщил латвийский портал rus.tvnet.lvсо ссылкой на банк Латвии.

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Отмечается, что сегодня за такие монеты не купить даже спички. В то же время центробанки еврозоны тратят все больше ресурсов, чтобы отчеканить мелкие монеты, сообщил пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс. По его мнению, подобная трата ресурсов не разумна в наши дни, когда все громче говорят о вызовах климатических изменений.

«Экономические подсчеты свидетельствуют, что особого смысла в одном и двух евроцентах нет. Это не означает, что цены должны быть немедленно округлены в большую или меньшую сторону, поскольку они могут сохраниться в электронном виде», — отметил Дайнис Гашпуйтис, экономист банка SEB. По его словам, оборот таких монет становится все более дорогостоящим и сложным для общества.

Он считает, что ситуация разрешится сама собой, когда абсолютное большинство покупок и сделок будет осуществляться электронным способом и живые деньги исчезнут из торговой практики.

Сообщается, что вФинляндии, Ирландии и Бельгии монеты в один и два евроцента ужене пускают в оборот. Однако в Прибалтике отказ от таких монет пока не осуществлен — страны кивают друг на друга. Первой пыталась отказаться от мелких монет Эстония, но ее планы изменились после начала ковид-эпидемии.