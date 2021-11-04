Новосибирск, , 18:26 — REGNUM В Новосибирской области прокуратура организовала проверку в Чикской средней общеобразовательной школе №6 после появления информации о конфликтах между детьми. Учреждение проверят на соблюдение законодательства об образовании и защите прав несовершеннолетних.

В школу Министерство образования Греции

«По сведениям социальных сетей, в начальных классах школы между детьми происходят конфликты, драки, учитель оказывает на воспитанников психологическое давление, при этом администрация школы бездействует», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.