Рига, , 18:25 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс 5 ноября посетит Эстонию с рабочим визитом и встретится в Тарту с президентом этой страны Аларом Карисом. Об этом сообщила канцелярия главы латвийского государства.

Президент Латвии Эгилс Левитс Saeima

После встречи президенты проведут совместную пресс-конференцию в Тартуском университете. Планируется, что в ходе визита Левитс также встретится с ректором Тартуского университета, профессором Томасом Асером и посетит Балтийский оборонный колледж.

Отмечается, что ранее запланированная на октябрь встреча президентов Латвии и Эстонии сорвалась по вине Левитса. Президент Латвии прошел курс вакцинации западными препаратами весной 2021 года. Однако в октябре Левитс заразился коронавирусом.

Нынешние тесты на коронавирус у главы Латвии дают отрицательный результат, отметили в пресс-службе.

Это будет первая встреча двух президентов. Карис вступил в должность президента Эстонии 11 октября нынешнего года после выборов в национальном парламенте.