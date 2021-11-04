Рига, 4 ноября 2021, 18:25 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс 5 ноября посетит Эстонию с рабочим визитом и встретится в Тарту с президентом этой страны Аларом Карисом. Об этом сообщила канцелярия главы латвийского государства.
После встречи президенты проведут совместную пресс-конференцию в Тартуском университете. Планируется, что в ходе визита Левитс также встретится с ректором Тартуского университета, профессором Томасом Асером и посетит Балтийский оборонный колледж.
Отмечается, что ранее запланированная на октябрь встреча президентов Латвии и Эстонии сорвалась по вине Левитса. Президент Латвии прошел курс вакцинации западными препаратами весной 2021 года. Однако в октябре Левитс заразился коронавирусом.
Нынешние тесты на коронавирус у главы Латвии дают отрицательный результат, отметили в пресс-службе.
Это будет первая встреча двух президентов. Карис вступил в должность президента Эстонии 11 октября нынешнего года после выборов в национальном парламенте.