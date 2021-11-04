Рига, 4 ноября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В опубликованном лонг-лист номинантов на самую престижную театральную премию России «Золотая маска» рекордное число жителей и выходцев из Латвии — шесть. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Kaidor Золотая маска

Среди номинантов от Латвии — три режиссера. Это Владислав Наставшев (за постановку «Искатели жемчуга» Бизе в Большом театре, номинация «опера/спектакль») и Алвис Херманис (за спектакль «Горбачев» в Московском театре наций, номинация «драма/спектакль»). Алвис, уже получавший «Золотую маску» за спектакль «Рассказы Шукшина», сейчас состязается с такими именитыми коллегами, как Юрий Бутусов, Дмитрий Крымов, Ян Фабр, Борис Юхананов и другие.

Неожиданность списка номинантов — выходец из Латвии, активно работавший в Риге и Даугавпилсе Георгий Сурков (он сейчас директор Русского театра в Литве), который назван в лонг-листе премии за спектакль «Фантазии Фарятьева» в театре «Современник».

В номинации «работа художника в музыкальном театре» фигурирует Моника Пормале (вместе с Асей Мухиной) — за спектакль «Дон Жуан» в театре оперы и балета им. П.И. Чайковского в Перми, а Рудольф Балтиньш (вместе с Алексеем Хорошевым) выдвинут за этот же спектакль в номинации «работа художника по свету в музыкальном театре».

Шестой деятель культуры, связанный с Латвией и названный в лонг-листе, — это родившаяся в Риге актриса Евгения Крегжде, которая работает в московском театре им. Евгения Вахтангова. Она претендует на приз за роль Матери в постановке «Пер Гюнта» Ибсена в Вахтанговском театре.

Обладателями «Золотой маски» от Латвии в разные годы становились, помимо вышеупомянутого Алвиса Херманиса, дирижер Айнар Рубикис и сценограф Андрис Фрейбергс, которому вручили приз в Риге в рамках фестиваля «Золотая маска в Латвии».