Минск, 4 ноября 2021, 18:21 — REGNUM Союзное государство для Белоруссии является «приоритетом из приоритетов», заявил 4 ноября президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, Россия и Белоруссия активно сотрудничают по различным направлениям и «нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, защищая единые для братских народов исторические и моральные ценности».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что беспрецедентное внешнее давление стало серьезной проверкой для отношений Белоруссии и России.
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