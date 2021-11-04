Минск, , 18:21 — REGNUM Союзное государство для Белоруссии является «приоритетом из приоритетов», заявил 4 ноября президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Союзное государство для Беларуси — приоритет из приоритетов. Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие», — заявил он на заседании Высшего госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.

По его словам, Россия и Белоруссия активно сотрудничают по различным направлениям и «нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, защищая единые для братских народов исторические и моральные ценности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что беспрецедентное внешнее давление стало серьезной проверкой для отношений Белоруссии и России.

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