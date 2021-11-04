Новосибирск, , 18:16 — REGNUM Новосибирская область по производству колбасных изделий занимает девятое место среди всех субъектов Российской Федерации и первое - среди регионов Сибирского федерального округа (31% от общего объёма по Сибири). Об этом сообщает Новосибирскстат.

Колбаса gizypl

«За январь — сентябрь 2021 года в области произведено 52,8 тыс. тонн колбасных изделий (104,2% к соответствующему периоду 2020 года), наибольший удельный вес составили варёные колбасные изделия — 60,2%», — уточняет региональный орган статистики.

Отмечается, что основными производителями колбасных изделий являются крупные и средние предприятия, на долю субъектов малого предпринимательства приходится чуть более 4% произведенной продукции.