Таллин, , 18:14 — REGNUM Командующий cилами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Мартин Херем провел встречу со своими коллегами из Латвии и Литвы. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

Эстония в NATO Иван Юдинцев © REGNUM

В ходе рабочего совещания, которое проходило в Литве, командующие прибалтийских стран обсудили перспективы развития военного сотрудничества между тремя странами и региональную ситуацию вокруг безопасности,

«Мы одинаково понимаем вызовы в сфере безопасности и разделяем мнение о том, что эти вопросы следует решать сообща», — прокомментировал итоги встречи эстонский генерал.

Он добавил, что сторонам удалось заключить соглашение о совместном развитии стратегического потенциала, что впоследствии должно изменить обстановку в регионе Балтийского моря: «В среднесрочной перспективе у нас должны появиться системы залпового огня, начало положено».

Встречи командующих вооруженными силами Латвии, Литвы и Эстонии проходят ежегодно. Как правило, в ходе этих совещаний основное внимание уделяется определению векторов развития сотрудничества между странами.

Ранее подобная совместная «координация усилий в оборонной сфере» произошла на уровне министерств. Министр обороны Эстонии Каале Лаанет сообщил национальным СМИ, системы ПВО и морской обороны трех стран теперь согласованы, страны обмениваются в режиме реального времени данными о ситуации в воздушном и морском пространстве. По примеру Литвы Эстония и Латвия готовы рассмотреть вопрос приобретения передвижного зенитного ракетного комплексаNASAMS.