Прага, , 18:13 — REGNUM Муниципальное предприятие «Управление пражскими кладбищами» расторгло договор с православной церковью об аренде часовни на Ольшанском кладбище в столице Чехии. Об этом сообщает издание Denik N.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как пояснили в управлении, в часовне проходят частые массовые богослужения, хотя здание не предназначено для этого. Из-за дыма от свечей и высокой влажности пострадали старинные фрески, которые теперь требуют реставрации. Кроме того, в крипте под часовней, в которой похоронены сотни погибших в Первой мировой войне, священнослужители устроили склад церковной утвари.

Особое возмущение вызвало то, что в крипте проводятся поминальные застолья и банкеты. «Это безвкусно и неприемлемо. Если в некоторых культурах такое допускается, то у нас нет. Крипта является военным захоронением. Под полом покоятся сотни жертв Первой мировой войны», — заявил изданию директор управления Мартин Червены.

По словам директора, православные превратили часовню в храм, на что не рассчитаны ни сама часовня, ни территория кладбища. На частые богослужения собираются сотни верующих, которые мешают посетителям кладбища.

«Во время Пасхи они пристраивают ко входу навес и подиум, с которого ведут службу на улице, словно это не кладбище. Мы не отказываем верующим в праве отмечать религиозные праздники, но мы должны найти баланс между работой кладбища, интересами родственников похороненных здесь людей и функцией часовни. Двадцать лет назад никто даже не замечал, что в часовне что-то проводится, а теперь это переросло в проблему», — говорит он.

Арендатором часовни является общественная организация Pravoslavná církevní obec v Praze 3/II — Žižkov, которой управляет автокефальная Православная церковь Чешских земель и Словакии. Договор аренды часовни будет расторгнут с 1 января 2022 года.

«Церковь по-прежнему сможет пользоваться часовней, но уже в другом, более контролируемом режиме. Что касается подземной крипты, то она перейдет в единоличное распоряжение нашего управления», — сказал Червены.