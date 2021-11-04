Улан-Батор, , 18:10 — REGNUM 300 журналистов, редакторов и руководителей СМИ из Монголии и России приняли участие в открывшемся в Улан-Баторе 3 ноября международном медиафорум «Добрые соседи — диалог без границ».

Флаг Монголии

В рамках мероприятия спикер парламента Монголии Гомбожавын Занданшатар ответил на вопросы российских СМИ.

«Успешно развиваются отношения между законодательными органами. В рамках совместного празднования 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией с завтрашнего дня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев нанесет визит в нашу страну. Уверен, что этот визит станет новым шагом в продвижении межпарламентского сотрудничества», — заявил Гомбожавын Занданшатар.

Также спикер отметил, что Россия и Монголия не используют все имеющиеся возможности для торгово-экономического сотрудничества.

«В 90-е годы на долю России приходилось около 80% нашего экспорта. На сегодняшний день этот показатель составляет менее 1%. По состоянию на 2020 год внешнеторговый оборот Монголии и России составляет 1,5 миллиарда долларов, из которых экспорт Монголии превышает 50,0 миллионов долларов, а наш торговый баланс имеет дефицит в размере — 1,4 миллиарда долларов. Важно изменить и сбалансировать внешнюю торговлю, снизить тарифные и нетарифные барьеры, увеличить инвестиции и интенсифицировать отношения в экономической сфере», — отметил глава монгольского парламента.

Также в ходе встречи Гомбожавын Занданшатар рассказал журналистам о своих студенческих годах в Иркутске и прочел стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье».