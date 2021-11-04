Минск, , 18:10 — REGNUM Серьезной проверкой для отношений Белоруссии и России стало беспрецедентное внешнее давление. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Можно с уверенностью констатировать, что мы (Белоруссия и Россия) эту проверку выдержали, — подчеркнул Лукашенко. — Более того, мы становимся сильнее».

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке конституции заявил, что для доработки проекта новой белорусской конституции потребуется ещё одно заседание рабочей группы.