Новосибирск, , 18:10 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 25 октября по 1 ноября 2021 года было зафиксировано повышение потребительских цен на дизельное топливо — на 0,9%, на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-98 — на 0,1%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом на бензин марки АИ-95 отмечено снижение цен — на 0,1%.

«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,99 до 47,10 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 46,95 до 49,95 руб., марки АИ-98 — от 51,30 до 59,65 руб., дизельное топливо — от 49,99 до 56,35 руб. за 1 литр», — уточняет региональный орган статистики.

Отмечается, что на соответствующей неделе 2020 года потребительские цены наавтомобильный бензин и дизельное топливо не менялись.