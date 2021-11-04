Новосибирск, 4 ноября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 25 октября по1 ноября 2021 года былозафиксировано повышениепотребительскихценна дизельное топливо — на 0,9%, наавтомобильныйбензинмарокАИ-92 и АИ-98 — на 0,1%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

При этомна бензин марки АИ-95отмечено снижение цен — на 0,1%.

«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,99 до 47,10 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 46,95 до 49,95 руб., марки АИ-98 — от 51,30 до 59,65 руб., дизельное топливо — от 49,99 до 56,35 руб. за 1 литр», — уточняет региональный орган статистики.

Отмечается, что на соответствующей неделе 2020 года потребительские цены наавтомобильный бензин и дизельное топливо не менялись.