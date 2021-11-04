Новосибирск, , 18:04 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 ноября, за сутки зарегистрировано 3695 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ Ptzgovorit.ru

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Днем ранее, 3 ноября, за сутки было зарегистрировано 5033 обращения из-за ОРВИ.

Отметим, что по данным оперативного штаба на утро 4 ноября в регионе зарегистрировано 72 406 случаев заражения коронавирусом (+392 за сутки), 54 459 пациентов полностью выздоровели (+187 за сутки), умерли 3435 человек (+14 за сутки).