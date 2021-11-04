Новосибирск, , 18:00 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 3561 пациент, в том числе 57 детей. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В отделениях реанимации находятся 343 человека, на ИВЛ — 57 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области сделано 2 769 422 теста на коронавирус.

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