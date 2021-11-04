София, , 17:58 — REGNUM Совет министров Болгарии принял постановление о выделении дополнительной финансовой помощи на общую сумму в 15 млн левов ($9 млн) сотням тысяч жителей страны, не располагающим средствами на оплату услуг отопления в зимний период 2021 — 2022 годов. Об этом со ссылкой на министра труда и социальной помощи Болгарии Гылыба Донева сообщила софийская газета «Труд».

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»Мы расширяем перечень соответствующих субсидий и увеличиваем списки соискателей, — резюмировал, в частности, он. — В ближайшее время каждая малообеспеченная семья в Болгарии сможет рассчитывать на «энергетическую субсидию», которая покроет основные расходы по коммунальным платежам».

Помимо прочего, по словам Донева, специальная помощь будет оказана некоторым категориям пенсионеров и инвалидов.

«Мы обладаем необходимым потенциалом, чтобы избежать как экономического, так и социального кризиса», — отметил он.

Напомним, ранее официальная София была вынуждена констатировать резкий рост тарифов на газ и тепло в Болгарии. По данным независимых статистических исследований, на сегодняшний день более 70% жителей Болгарии не в состоянии полностью оплатить коммунальные счета.