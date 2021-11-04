Новосибирск, , 17:56 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 ноября, за минувшие сутки выявлено 392 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 368 случаев.

Коронавирус Mos.ru

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«Скончались ещё четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 42 года, 60 лет, 67 лет, 68 лет, 71 год, 82 года, 86 лет и женщины в возрасте 52 года, 63 года, 66 лет, 71 год, 75 лет, 76 лет, 80 лет. Всего в регионе умерли 3435 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 72 406 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 7069 детей; 54 459 пациентов полностью выздоровели (+187 за сутки).