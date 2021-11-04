Вашингтон, 4 ноября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В США в рамках расследования предполагаемых «связей Дональда Трампа с Россией» арестован аналитик Игорь Данченко. Об этом 4 ноября сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Федеральные власти (США) … арестовали аналитика», — отмечается в публикации.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября политик Дональд Трамп в ходе своего выступления на митинге сторонников в штате Джорджия заявил, что согласно результатам расследования спецпрокурора США Джона Дарема, обвинения в адрес экс-президента США в его связях с Россией, с самого начала были ложью.