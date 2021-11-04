Тюмень, , 17:53 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 344 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Днём ранее в регионе был зафиксирован 341 случай заражения.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 4 ноября коронавирусом заразился 72 145 человек, выздоровели 58 834 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 4 ноября в регионе скончались 2415 пациентов с COVID-19 (на девять человек больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области за сутки скончались 11 пациентов с COVID-19