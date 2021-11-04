Баку, 4 ноября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов не исключил проведения встречи президента республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Азербайджан

«Информации об этом нет. Нельзя исключить проведения в будущем таких встреч, но в настоящее время информации об этом нет», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах Глобального бакинского форума «Мир после COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Закавказье.

Читайте также: Баку и Москва обсудили развитие платформы «3 + 3»