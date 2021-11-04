История вопроса

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, незаконно проник на территорию своей родной Грузии, где он заочно осужден и ему грозит тюрьма, в преддверии выборов в местные органы власти. 1 октября 2021 года грузинские правоохранители задержали Саакашвили в Тбилиси на конспиративной квартире и поместили политика в тюрьму, где он объявил голодовку. Руководство правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" обвинило Саакашвили в намерении совершить государственный переворот в стране. Появление Саакашвили в Грузии не помогло его партии "Единой национальное движение" одержать победу на местных выборах - большинство голосов набрала правящая "Грузинская мечта".