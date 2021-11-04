Рустави, Грузия, 4 ноября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Глава Грузинской православной церкви католикос-патриарх Илия II призвал бывшего президента Михаила Саакашвили прекратить голодовку, сообщает 4 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Patriarchate.ge Католикос-патриах Илия II

Секретарь патриарха Михаил Ботковели сегодня посетил Саакашвили в тюрьме и передал ему просьбу Илии II о прекращении голодовки. По словам Ботковели, патриарх не может просить президента страны о помиловании Саакашвили, так как правом помилования обладает только глава государства Саломе Зурабишвили.

Напомним, что объявившему в тюрьме голодовку Михаилу Саакашвили выразили поддержку некоторые иерархи Грузинской православной церкви.