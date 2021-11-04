София, , 17:33 — REGNUM Городской суд Софии постановил заключить под стражу 26-летнего Любомира Я., обвиняемого в угрозах в адрес председателя Народного собрания (парламента) Болгарии Ивы Митевой. Об этом 4 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, судьи посчитали, что Яков может нарушить подписку о невыезде и покинуть пределы страны. В настоящее время мужчина содержится в столичном СИЗО «Казичане».

В отношении обвиняемого проводятся дополнительные следственные действия. Как утверждают правоохранители, Яков неохотно идет на сотрудничество с дознавателями, отказываясь называть имена своих подельщиков и требуя отпустить его под поручительство престарелой бабушки.

Напомним, Яков был задержан 29 октября в городе Стара-Загора (Центральная Болгария) после того, как он, по версии следствия, отправил электронное письмо с прямыми угрозами физической расправы в адрес спикера болгарского парламента.

В сентябре нынешнего года Окружной суд Софии приговорил Якова к трем годам заключения условно и 200 часам общественных работ по обвинению в оказании «психологического давления» на Митеву.