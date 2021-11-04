



Иван Шилов ИА REGNUM

Американские эксперты предполагали, что президент США Джо Байден станет менять политику на Ближнем Востоке по нескольким направлениям, одно из которых обозначалось как саудовское. Но конкретные действия Белого дома ожидались после 100 дней президентства Байдена, в течение которых Государственный департамент, а также привлеченные аналитические центры представят нечто вроде доктрины новой американской внешней политики.

В начале февраля пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что дипломатическое ведомство еще только присматривается к раскладу в регионе. Однако прогнозы не оправдались, Байден очень быстро взялся за Саудовскую Аравию. Эта страна, как пишет в журнале Foreign Policy американский ближневосточный аналитик Аарон Дэвид, «обыграла президента США Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера, убедив их в том, что готова покупать американское оружие на миллиарды долларов, выступать против Ирана и сотрудничать с Израилем, но в обмен на то, что американцы будут закрывать глаза на любые действия саудовцев в регионе». В этой связи Дэвид вспомнил, как еще в 2019 году Байден, выступая в Совете по международным отношениям США, говорил, что «приоритеты Америки на Ближнем Востоке должны определяться из Вашингтона, а не из Эр-Рияда».

В Демократической партии США полагали и сейчас полагают, что Саудовская Аравия ведет борьбу на Ближнем Востоке за региональное лидерство, демонстрируя стремление переформатировать регион в своих интересах, используя военные, политические и другие американские ресурсы. В эту борьбу вовлечены Иран и Турция. Эр-Рияд и Анкара стремятся решить задачу объединения под своей эгидой региона, Турция — под суннитской, а Иран — под шиитской составляющей. Причем каждая из сторон смело использует локальные конфликты в регионе для достижения своих целей. Это наводит на мысль, что исходящие от Саудовской Аравии проекты геополитической трансформации региона не соответствуют американским планам, что является главной причиной начавшейся атаки Вашингтона против Эр-Рияда. На это намекает состоявшийся телефонный разговор между Байденом и королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азиз Аль Саудом.

Kremlin.ru Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд

Стороны по-разному интерпретировали итоги беседы. Саудовское агентство Saudi Press Agency подчеркнуло, что собеседники обсудили «давнее партнерство» между США и Саудовской Аравией. «Были также рассмотрены наиболее важные проблемы в регионе и события, представляющие общий интерес, действия Ирана в регионе, его дестабилизирующая деятельность и его поддержка террористических групп», — говорится в сообщении агентства. Вашингтон уточнил детали: Йемен, Иран и ситуация в регионе. «Вчера я говорил с королем… Я дал ему понять, что правила игры меняются, и что мы собираемся объявить о существенных изменениях в двусторонних отношениях. Мы собираемся привлечь их к ответственности за нарушения прав человека», — сказал Байден в интервью Univision. И тут же Госдепартамент объявил о «Законе Хашогги», который предусматривает санкции против 76 граждан Саудовской Аравии за причастность к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Появился также отчет Нацразведки США, в котором утверждается, что эта акция была одобрена наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, который обладает «абсолютным контролем над органами безопасности и разведывательными службами королевства».

Напомним, что Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, был зверски убит бойцами спецподразделения из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. Бен Сальман взял на себя ответственность за случившееся, но отрицал, что приказал убить журналиста. Кроме того, бен Сальман обвиняется и в «поддержке насильственных мер в отношении диссидентов за рубежом». Министерство финансов США оперативно включило в санкционный список экс-заместителя главы саудовской разведки Ахмеда аль-Асири, а также элитное подразделение быстрого реагирования RIF (известное как «Отряд тигров»). Санкции против них вводятся в связи с убийством Хашогги, поскольку аль-Асири руководил этой операцией, а среди исполнителей было несколько служащих RIF. И еще. Саудовский суд в декабре 2019 года уже приговорил пять человек к смертной казни по делу об убийстве Хашогги. Еще трое были приговорены в общей сложности к 24 годам лишения свободы, но в 2020 году осужденным отменили смертные приговоры.

(сс) April Brady. Project on Middle East Democracy Журналист Джамаль Хашогги

Интрига тут в том, почему в США вспомнили об убийстве Хашогги именно сейчас? На наш взгляд, проблема в сложностях, которые существуют с династическим вопросом в Саудовской Аравии и желанием Вашингтона вывести из политического пространства наследного принца, хотя новые санкции не затрагивают его непосредственно. Как пишет The Wall Street Journal, «легитимность принца явно подвергается сомнениям, судя по арестам членов королевской семьи, произведенным из-за обвинений в подготовке переворота». Это первое. Второе. США пытаются подвести под свою новую политику в регионе очередную мутацию идеологии «соблюдения прав человека и демократии». Но если следовать этим принципам, то Байден должен осудить и решение Трампа по физическому устранению иранского генерала Касема Сулеймани. Так что главным все же видится намерение Вашингтона изменить внешнюю политику королевства, архитектором которой считается бен Сальман.

США уже рассматривают возможность отмены сделок по продаже оружия Саудовской Аравии, объявили о прекращении поддержки операций коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене. Кстати, Иран приветствовал это решение, назвав его «шагом к исправлению ошибок прошлого». Новая политика «охлаждения» американцев к саудовцам может серьезно изменить баланс сил на Ближнем Востоке. Что дальше? Вряд ли дело дойдет до полного разрыва между Вашингтоном и Эр-Риядом. Стороны будут предпринимать определенные маневры. Саудовская Аравия, как поступают в таких случаях многие государства региона, может обозначить крен в своей внешней политике в сторону России и Китая, заявить о сокращении заказов для американских фирм. Но такая политика может вызвать ответ Вашингтона. И широкого пространства для самостоятельных действий и маневров у Эр-Рияда не так уж много.

(сс) U.S. Department of State Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Если король Салман аль Сауд откажется «сдавать» кронпринца и любимого сына, то регион ждут сложные времена на фоне ожидаемого возвращения США в ядерное соглашение с Ираном. На Ближнем Востоке начинают разваливаться созданные Трампом балансы, появляется новое неизвестное, которое может привести как к очередной дестабилизации, так и стабилизации региона.