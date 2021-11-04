Севастополь, , 17:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлением с Днём народного единства к жителям России из Севастополя, где он 4 ноября возложил цветы к мемориалу, посвящённому окончанию Гражданской войны в России.

Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Сегодня по всей огромной стране отмечается День Народного единства. Этот праздник посвящен тем главным основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас. Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны. Трудиться ради ее развития, ради блага ее людей. Традиции заботы об Отечестве, готовности отстоять, защитить его — в характере нашего многомиллионного и многонационального народа», — отметил Путин.

Президент напомнил, что эта дата связана с одним из самых драматических периодов в истории России — Смутным временем.

«В начале XVII века наша страна стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира. Но народ России не допустил этого, и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей. Восстановил сильную власть, положил конец междуусобным склокам. Взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России. Прошло более четырех столетий, но этот подвиг народа до сих пор поражает своим мощным патриотическим порывом», — сказал президент.

«Было время, когда единство нашего народа подтачивалось историческими событиями, испытаниями, такими, как Революция 1917 года и запылавшая в результате нее Гражданская война. В 1920 году совсем недалеко отсюда пароходы увозили тех. кто покидал родину, уходил в эмиграцию. Большинство из них были патриотами России, как и те, кто оставался. Чтобы строить новую страну. Крымская земля, политая кровью русских солдат, помнит и боль тех событий, и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости», — добавил Путин.

Глава государства подчеркнул, что мемориальный комплекс в Севастополе — это символ того, что Россия помнит и любит всех своих сыновей и дочерей.

«Наша страна вновь обрела единство, эту живую не разрывную связь особенно остро чувствуешь здесь, в Севастополе в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная непреклонная воля людей всего нашего народа. Искренне поздравляю севастопольцев, крымчан, жителей всей России», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября Владимир Путин совершает рабочую поездку в Севастополь. Здесь он посетил мемориал, посвящённый столетию прекращения Гражданской войны, возложил цветы. В рамках рабочей поездки в Севастополь Владимир Путин встретится с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в формате видеоконференции.