Нижний Новгород, 4 ноября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Управление по труду и занятости населения Нижегородской области озвучило список наиболее востребованных профессий, спрос на специалистов которых продолжает расти в регионе.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

Так, на первом месте оказались водители, на которых местные работодатели заявили 4 149 вакансий, швеи — 2 385 вакансий, кондукторы — 1 352 вакансии и продавцы — 1 084 вакансии.

Читайте также: Нижегородская область оказалась в топе регионов по неравенству зарплат

Затем следуют электрогазосварщики — 957 вакансий, повара — 896 вакансий, контролеры — 706 вакансий и охранники — 611 вакансий.

Также популярными остаются медсестры — 576 вакансий, операторы конвейеров — 560 вакансий, слесари-ремонтники — 554 вакансии, кладовщики — 543 вакансии, инженеры — 530 вакансий и слесари механосборочных работ — 528 вакансий.

В ведомстве назвали и самые высокооплачиваемые должности, на которые работодатели ищут претендентов.

Так, главному специалисту по программному обеспечению в частной фирме обещают зарплату в размере 130 тысяч рублей. А начальнику отдела в банке и машинисту экскаватора — платить по 100 тысяч рублей в месяц.

Читайте также: Средняя зарплата в Нижегородской области составила 39,7 тысячи рублей