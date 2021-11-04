Санкт-Петербург, 4 ноября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. 4 ноября спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде опроверг информацию об интересе клуба к форварду «Зенита» Сердару Азмуну: «У нас нет интереса к Азмуну, это все слухи», — цитирует Праде издание Sport24.

Кирилл Венедиктов Сердар Азмун

Сердар Азмун перешел в «Зенит» 1 февраля 2019 года из казанского «Рубина» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость иранского форварда, согласно данным портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Азмун принял участие в одиннадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых набрал 8 (7+1) очков по системе гол+пас.