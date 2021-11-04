Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM 4 ноября спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту сообщил, что информация об интересе итальянского клуба к 26-летнему форварду сборной Ирана и санкт-петербургского «Зенита» Сердару Азмуну не соответствует действительности.

Сердар Азмун Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в шестнадцати матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Текущее соглашение Азмуна с «Зенитом» рассчитано до середины 2022 года. На данный момент руководство «сине-бело-голубых» не предлагало иранскому форварду продлить контракт.