Вашингтон, 4 ноября 2021, 17:21 — REGNUM Власти Турции отложили проведение военной операции на северо-востоке Сирии, сообщила американский журналист Линдси Снелл со ссылкой на источники в протурецких группировках, передает ИА «Красная Весна».
По словам одного из лидеров протурецкой группировки в Аазазе, Турция выплатила зарплаты боевикам без задержки.
Напомним, ранее сообщалось, что турецкая армия и подконтрольные ей незаконные вооруженные формирования могут начать военную операцию на севере Сирии.
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