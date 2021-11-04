Вашингтон, , 17:21 — REGNUM Власти Турции отложили проведение военной операции на северо-востоке Сирии, сообщила американский журналист Линдси Снелл со ссылкой на источники в протурецких группировках, передает ИА «Красная Весна».

Военная операция вооруженных сил Турции в Сирии Haber.sol.org.tr

«За последние несколько дней несколько источников в СНА (так называемой Сирийской Национальной Армии) сказали, сославшись на руководство, что операция на северо-востоке Сирии отложена», — написала она в Twitter.

По словам одного из лидеров протурецкой группировки в Аазазе, Турция выплатила зарплаты боевикам без задержки.

«Такого еще никогда не было», — цитирует Снелл источник в СНА.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкая армия и подконтрольные ей незаконные вооруженные формирования могут начать военную операцию на севере Сирии.

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