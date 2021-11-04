Лондон, , 17:20 — REGNUM Первой в мире страной, одобрившей применение молнупиравира для лечения COVID-19, стала Великобритания. Об этом 4 ноября сообщил британский министр здравоохранения Саджид Джавид, заявление которого обнародовало Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA).

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«Сегодня исторический день для нашей страны, — сказал министр здравоохранения. — Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат».

По его данным, препарат молнупиравир может быть использован пациентами дома для лечения COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 28 октября министр транспорта королевства Грант Шэппс сообщил, что все семь стран, которые оставались в британском «красном» списке опасности по SARS-CoV-2, будут исключены правительством Британии с 1 ноября.