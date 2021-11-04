4 ноября 2021 | Время чтения 11 мин

Чиновники и спецслужбы Белоруссии при подавлении свободы прессы и инакомыслия не стесняются в методах и средствах. Помогает им в репрессиях против российских СМИ белорусское отделение российской сети Sputnik.

Сергей Артёменко, , 22:11 — REGNUM Очередная блокировка неугодных руководству Белоруссии СМИ не претендовала на сенсацию, пока не обнаружилось, что среди западных и одного местного националистического издания оказалось и российское — сайт федерального ИА REGNUM.

СМИ Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

В отличие от заблокированного накануне сайта германской государственной Deutsche Welle, сочувствовавшей белорусским националистам и прочим противникам Александра Лукашенко, у негосударственного российского информагентства не было прозападной повестки. Даже наоборот: в одну обойму репрессированных министерством информации Белоруссии были помещены полные антиподы.

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Комментаторы русофобских телеграм-каналов восприняли весть о блокировке сайта REGNUM с ликованием. С белорусскими корреспондентами российского информагентства, известными в местной медиасреде как «пророссийские публицисты», у белорусских национал-радикалов давние счёты. Вполне естественно, что именно они писали и публиковали доносы на сограждан, а некоторые даже выступили в 2018 году на процессе по «делу регнумовцев».

Подробнее о процессе в материалах сюжета: Суд над журналистами ИА REGNUM в Белоруссии

В прошлый раз из всех российских СМИ лишь «Новая газета» занялась травлей ИА REGNUM, опубликовав пасквиль небезызвестной среди белорусских русофобов Ирины Халип тогда, когда три журналиста информагентства находились в следственном изоляторе в ожидании приговора по ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии (от 5 до 12 лет лишения свободы). Дело было сфабриковано, и в «Новой газете» об этом прекрасно знали. Знали и о том, что ИА REGNUM всегда оказывало информационную поддержку репрессированным журналистам в Белоруссии.

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В этот раз травлей ИА REGNUM в Белоруссии озадачился российский медиахолдинг Sputnik, а именно его белорусское отделение «Sputnik Беларусь». Стоит отметить, что ранее «Спутник» не был замечен в поддержке политических репрессий против российских изданий. К примеру, 17 сентября 2018 года в ММПЦ Международного информационного агентства «Россия сегодня» состоялась церемония вручения дипломов лауреатам и дипломантам Международного литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины за 2017−2018 годы. В номинации «Журналистика» было четыре фамилии: репрессированный на Украине руководитель информационного портала РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский, а также три журналиста ИА REGNUM — белорусские корреспонденты Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин. Sputnik освещал уголовное преследование всех четырёх номинантов на премию имени убитого за взгляды украинского публициста, писателя, выдающегося полемиста Бузины. Однако теперь белорусское отделение «Спутника» фактически встало на сторону тех, кто пытался поломать жизни Павловцу, Алимкину и Шиптенко.

Юрий Павловец и Сергей Шиптенко (в первом ряду) в Верховном суде Республики Беларусь © Сергей Шиптенко

На «спутниковском» сайте 1 ноября появилась публикация «Эксперт о блокировке REGNUM и приключениях беженцев»: сотрудник издания Вячеслав Шарапов и представленный как тот самый «эксперт» член оргкомитета незарегистрированной минюстом Белоруссии партии «Союз» Владимир Груздев выдали свои порции лжи на резонансную тему.

Член оргкомитета незарегистрированной минюстом Белоруссии партии «Союз» Владимир Груздев Souyz.by

В публикации сказано:

«Деятельность некоторых информационных источников, которые позиционируют себя как антизападные, является определенно вредоносной, так как они представляют Россию неким «имперским бульдозером», который должен расчищать себе путь «железным отвалом», полагает гость радио «Sputnik Беларусь», член оргкомитета политической партии «Союз» Владимир Груздев».

«Sputnik Беларусь» опустилось до откровенной фальсификации. Об этом прямо свидетельствует в том числе и прикреплённый к текстовой публикации медиафайл, из которого ясно, что утверждения Шарапова приписаны Груздеву.

Уже в подводке радиоэфира Шарапов откровенно лжет, утверждая, что «сайт агентства «Регнум» перестал открываться в минувшую субботу». На самом деле блокировка сайта началась в четверг, и в пятницу он был заблокирован.

Сопоставление текстовой публикации с прямой речью Шарапова позволяет сделать вывод о том, что именно ведущий «Sputnik Беларусь» говорит:

«Честно говоря, я понимаю требования мининформа. Потому что с наряду с западными источниками, которые ведут ну откровенно такую раскольную политику в отношении Белоруссии, есть и другие ресурсы, которые начинают дискредитировать просто Россию, да? Путём того, что представляют её своим слушателям в виде такого бульдозера, который своим имперским, так сказать, ковшом должен сносить всё и вся на своём пути. Что тоже является весьма вредным, не так ли?»

Груздев соглашается с этим утверждением и заявляет:

«Да, согласен. Это даёт ещё аргумент именно противоборствующей стороне, да? Именно обвинять Россию, что у России есть имперские замашки, да? Что нужно реванш сделать после 91-го года и прочее. И, действительно, у «Регнума» это уже не первая история, да? Когда у них там есть конфликты с мининформом, в целом с белорусской властью. Вот, то есть им, в принципе, выносились предупреждения, да? Давались знаки. Они их не восприняли. Соответственно, получили за это блокировку. А риторика, действительно, она была на грани, а порой даже она переходила грань дозволенного».

В текстовой версии слова Груздева значительно «скорректированы». В частности, часть его речи изложена так: «Их риторика порой переходила некую грань, тем самым подыгрывая западным мнениям об агрессивности России. Россия же никогда не действовала колониальными методами».

«Тут надо пояснить нашим зрителям, очевидно, что, вот, в чём вред этих мнений? — продолжил ведущий радио (не телевидения) «Sputnik Беларусь». — Ведь, как мне кажется, Россия никого, никаким вот образом таким, насильственно не пытается охватить и в сферу своего влияния поместить. Вот надо об этом немножко порассуждать».

Груздев, как смог, выполнил указание Шарапова:

«То есть Россию пытаются представить таким образом, да? То есть что она как бы там пытается напасть на Польшу, на Прибалтику и прочее. Но всё это чушь, да? То есть и, соответственно, такие ресурсы, то же самое «Регнум», то есть они, в принципе, подыгрывают именно этому полю — западному полю, вот. Ну, нет, действительно, таких планов. Наоборот, Россия говорит, что: ребята, давайте интегрироваться, вот «союзные карты» как бы, у нас есть большое количество ресурсов — давайте вместе развивать их, осваивать и, скажем так, улучшать жизнь граждан Союзного государства ».

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В заявлениях Груздева про «союзные карты» угадываются хорошо знакомые клише — не только риторики лукашенковских «батькиных экспертов», но их идейных предшественников, любящих рассуждать об огромных ресурсах России, которые она якобы не способна самостоятельно освоить, и в этом ей нужна, дипломатично выражаясь, внешняя помощь.

«А чем руководствуются эти эксперты и журналисты таких изданий, которые всё рисуют только вот либо чёрной краской, либо белой? Они осознают, какой вообще вред интеграционному процессу создают?» — не унимался ведущий «Sputnik Беларусь».

Александр Суриков Иван Шилов © ИА REGNUM

В вопросе Шарапова легко просматривались тезисы бывшего посла России в Белоруссии Александра Сурикова, который фактически помогал своим минским кураторам уничтожать русское движение в Белоруссии и, заодно, расправляться с белорусскими корреспондентами ИА REGNUM.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Кто-то — да, кто-то — нет, да? — ответил Груздев на вопрос Шарапова. — То есть, с одной стороны, как бы есть реакционная политика. Возможно, это заказ кого-то идёт, да? То есть, возможно, какие-то гранты. Возможно, это вовсе иноагенты, да? То есть мы не знаем как бы, кто стоит за этими заказами. Возможно, опять же, в этих изданиях работают откровенные предатели, которых, наверное, цель, может быть, Россию поссорить со всеми и оставить её в одиночестве. Вот. Может быть, кто-то поддерживает из журналистов ещё иной позиции, считая, что вот если Россию как бы представить таким образом — такой жёсткой, напористой, то это вызовет какие-то положительные эмоции среди граждан России, да?»

Шарапов поставил интересующий кураторов (и не только со стороны белорусских спецслужб) вопрос: «А кто в России заинтересован в такой политике?»

Груздев ответил: «У либералов, по крайней мере, сил точно достаточно». Шарапов уточнил: «Питаются они, наверное, из одного корыта» — ведь по мнению ведущего «Sputnik Беларусь», сотрудники российского ИА REGNUM являются «вредоносными источниками».

Десятки белорусских и зарубежных СМИ отреагировали на блокировку доступа белорусской аудитории к сайту ИА REGNUM в целом сдержанно. И только «Sputnik Беларусь» и виртуальная «партия «Союз» пошли на открытую поддержку репрессий. Мотивы такого шага могли бы прояснить Дмитрий Киселёв (генеральный директор), Маргарита Симоньян (главный редактор) и Андрей Качура — руководитель белорусского отделения медиакорпорации. Именно их заслуга в том, что бывший худрук известного в прошлом белорусского ВИА «Песняры» Шарапов, в услугах которого музыканты давно перестали нуждаться, на пару с товарищем из напичканного агентурой КГБ оргкомитета «Союза» вбили ещё один гвоздь в гроб воссоединения Белоруссии с Россией.

Уместно вспомнить скандальное интервью Маргариты Симоньян и её мужа Тиграна Кеосаяна с Александром Лукашенко в сентябре 2020 года, по итогам которого белорусская аудитория вылила ушаты не просто критики, но и откровенно эмоциональной грязи не столько на этот «десант пропагандонов», сколько и на Россию. Наверное, не это входило в планы блюстителей российских национальных интересов. Однако вышло именно так, по Черномырдину: хотели как лучше, а получилось как всегда. Всё это и многое другое потом припомнят, когда будут анализировать белорусскую катастрофу — по аналогии с украинской.

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«Sputnik Беларусь» вводит своих читателей и слушателей в заблуждение. На самом деле никаких конфликтов у ИА REGNUM с министерством информации Белоруссии не было, это у министерства информации с ИА REGNUM — перманентный конфликт. Ещё точнее, конфликт с информагентством есть у тех, кто находится над белорусским министром информации (как бы абсурдно эта должность ни звучала) Владимиром Перцовым и его предшественницей, ныне «палаточницей» Лилией Ананич.

Владимир Перцов Mininform.gov.by

Не существует конфликта ИА REGNUM с белорусской властью.

Никаких «предупреждений» ИА REGNUM никогда не выносилось — это очередная ложь от Груздева. Он просто элементарно не знает, как функционирует информационное пространство Белоруссии, кому может министерство его республики выносить предупреждения, а кого в силах только заблокировать для белорусской аудитории, которая, кстати, давно отработала способы обхода блокировок с помощью VPN и других инструментов.

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Стоит надеяться, что «Sputnik Беларусь» ещё представится возможность пояснить свои измышления про «либералов», «корыта», «бульдозеры», «вредоносные источники» и так далее. Уважающий себя журналист перепроверяет информацию, уточняет её, старается соблюсти хотя бы видимость объективности. «Sputnik Беларусь» этих правил никогда не придерживался — ни в 2019 году, когда представитель ИА REGNUM получил отказ на просьбу принять участие в пресс-конференции Михаила Бабича (тогда системные и маргинальные русофобы в Белоруссии делали всё, чтобы посол России — спецпредставитель российского президента Владимира Путина вошёл в пустой зал). Не придерживается этих правил «Sputnik Беларусь» и сейчас, когда плюет ИА REGNUM в спину.

Михаил Бабич Kremlin.ru

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За четыре дня материал на сайте «Sputnik Беларусь» собрал чуть более тысячи просмотров. Даже по меркам белорусских провинциальных СМИ это мизер. Весьма дорогостоящий проект разгромно проигрывает другим сетевым изданиям, не говоря уж о социальных сетях.

На канале YouTube видеоролик беседы Шарапова с Груздевым собрал 145 просмотров и три комментария, два из которых оставил один пользователь на тему старообрядчества и большевиков (плагиат из статьи другого автора в другом сетевом издании). Третий комментатор под ником «Радей Ради Радости и Мира» вообще не написал ни слова. Всё это говорит о реальном уровне популярности «Sputnik Беларусь» и его влиянии на белорусскую аудиторию.

Статистику просмотров можно «накрутить» — этим пользуются многие общественно-политические издания Белоруссии. Однако никакие «боты» и подписки не заменят реального влияния СМИ, что вполне хорошо прочувствовали и Виктор Янукович в 2014-м, и Александр Лукашенко в 2020-м. Не поможет России и русским «Sputnik Беларусь» на хорошем финансировании из российского бюджета и деятельностью в интересах врагов России.