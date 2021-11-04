Москва, 4 ноября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Начавшееся после пандемии восстановление экономики показывает, что «зелёная» энергетика неспособна удовлетворить даже текущий спрос. Об этом заявил менеджер по глобальной энергетике угля в S&P Global Platts Мэтью Бойл, сообщает ИА «Красная весна».

(сс) Jürgen (Guerito) Альтернативная энергетика

«Мировой рынок переживает быстрый рост спроса на электроэнергию по мере того, как рынки восстанавливаются после пандемии. Несмотря на все увеличение мощностей в области производства возобновляемых источников энергии, этот объем, вырабатываемый в настоящее время, недостаточен для удовлетворения даже этого возросшего спроса», — сказал он.

По его словам, мировое предложение возобновляемых источников энергии вырастет на 35 гВт с 2021 по 2022 год, но рост мирового спроса на электроэнергию за тот же период увеличится на 100 гВт. Странам придется использовать традиционные источники топлива, чтобы удовлетворить остальную часть спроса, отметил он.

Ожидается, что возобновляемые источники энергии смогут обеспечить лишь около половины прогнозируемого роста мирового спроса в 2021 и 2022 годах, заключил Бойл.