4 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление спикера украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексея Арестовича о том, что правительство Украины вместе с иностранными партнёрами разработало план широкомасштабной оборонной операции с возможностью контрнаступления на случай военного конфликта с Российской Федерацией.

Мирослава Романенко, , 20:35 — REGNUM Правительство Украины вместе с иностранными партнёрами разработало план широкомасштабной оборонной операции с возможностью контрнаступления на случай военного конфликта с Российской Федерацией. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник отметил, что данный план разработали в апреле 2021 года. Арестович подчеркнул, что в разработке сценария реагирования принимали участие иностранные партнёры Украины.

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Заявление чиновника обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также в телеграм-каналах «Леся из Страны» и «Запрещённая Украина» и на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие критически оценили очередное подобное высказывание Арестовича, усмотрев в словах чиновника повод для иронии.

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«Вот к чему приводит ликвидация психоневрологических лечебный заведений», — отреагировал Николай Федорович.

«План называется «Самоликвидация», — добавил Илья А.

«Хух, наконец-то, ждём. Хлеб с солью приготовили», — смеется Gennadiy.

«Важно только пораньше узнать название населенного пункта, где будет подписываться акт капитуляции!» — добавил Вадим.

«Пусть только памперсы не забудут одеть, вояки», — иронизирует Igor S.

«Ну, главное, чтобы Арестович этот поход возглавлял, а не сидел где-нибудь на Мальдивах. Больная страна, страдает народ от таких «правителей», — пишет Nata.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Думаю, ждёт народ Украины вторжения с большой надеждой, чем скорее, тем лучше…» — отметил Владимир М.

«Из-за этих… над нами не просто смеются, над нами ржут», — отреагировала «Зирочка».

"У этого пациента опять приступ. Кто-нибудь, вызовите скорую, пока он не натворил делов!» — смеется Максим П.

«Так пусть стреляет, только сам лично. На первую линию обороны — вперёд и с песней», — написала Светлана О.

«Юго-Восток [Украины] армию РФ будет встречать как освободителей! Цветами!» — пишет Дмитрий Р.

«Разочек прилетит из [реактивной системы залпового огня] «Буратино», одни ногти останутся!» — отметил Oleg de Robas.

«Как же оно достало», — не выдержал Олег Т.

«Почему Зеленский позволяет ему нести подобную чушь?» — не понимает Джон Э.

«У чудака шикарная работа… Несёт всевозможный бред за очень приличные деньги», — пишет Михаил П.

«Всё больше уверенности, что Украина — обычная колония под внешним управлением (по его словам, общий план и сценарий реагирования разработан с иностранными партнерами) — можно было сразу написать, что план прислали и работа ведётся», — отметил Максим Р.

«Войну в голове Арестовича могут только остановить большие дозы галоперидола», — смеется «Ребе Пфайзер».

«Забыл, что в… [Украине] нет боевой авиации, нет флота, нет стратегических систем вооружения, всё, что в наличии, — так это десяток катеров, артиллерия и пехота», — смеется Кирилл Л.

«Вторжение? Сами приползёте на коленях», — подытожил Sergey W.

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