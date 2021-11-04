Бишкек, , 16:58 — REGNUM Киргизские власти продолжат вести диалог с новым афганским правительством, но пока не готовы признать легитимность талибов (члены организации, запрещённой в России). Об этом заявил заместитель председателя совета безопасности Киргизии Таалатбек Масадыков на конференции по ситуации в Афганистане.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Это жизненно важно для всех. Потому что любые конфликты в мире, включая большие войны, решались только за столом переговоров. Оставить правительство в фактической изоляции на сегодняшний день я считаю неправильным», — подчеркнул он.

Также представитель совбеза отметил, что хоть Киргизия и является откровенно небогатой страной, но всё равно старается оказать Афганистану посильную помощь.

ИА REGNUM напоминает, что после ухода армии США из Афганистана летом 2021 года боевики «Талибана» (организация, запрещённая в России) в кратчайшие сроки взяли под контроль всю территорию этой страны.

После бегства из Афганистана президента Ашрафа Гани 15 августа в стране произошла смена власти, в результате которой талибы (члены организации, запрещённой в России) создали собственное правительство.

* члены организации, запрещённой в России, Киргизии и ряде других стран